Miguel Castro quer saber o que está a ser feito para a Madeira ter um segundo meio aéreo

A "rapidez da resposta aérea", sublinha o líder parlamentar do CH, é essencial no combate aos fogos na Região, face às limitações do combate terrestre. Por isso, Miguel Castro defende a urgência de garantir um segundo meio aéreo.

O deputado lembrou as muitas vezes em que a Madeira fica dependente do reforço "vindo de fora".

O CH quer saber o que está a ser feito para concretizar a promessa de "reforçar com um segundo meio aéreo", uma vez que se aproxima o período de maior risco de fogos florestais.