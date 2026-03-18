Victor Freitas quer saber que consequências teve a demissão de Albuquerque para as contas públicas

Victor Freitas confrontou o secretário regional de Finanças com a crise política do início de 2024, com a operação da Polícia Judiciária que levou à demissão de Miguel Albuquerque e que impediu a discussão do orçamento.

"Estivemos sete meses em duodécimos por irresponsabilidade do presidente do Governo. Que consequências teve para as contas públicas", pergunta.

O deputado do PS garante que a culpa "não foi da oposição" e quais as "obras que pararam por culpa de Miguel Albuquerque".