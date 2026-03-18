Porto de Leixões novamente líder no Noroeste Peninsular em carga movimentada

O porto de Leixões recuperou ao porto da Corunha, na Galiza, a liderança do Noroeste Peninsular em termos de carga movimentada, apesar de ter registado perdas de 3%, para 13.990.733 toneladas, em 2025, segundo dados oficiais.

De acordo com os dados estatísticos disponíveis no 'site' da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), em 2025 o porto de Leixões, em Matosinhos (distrito do Porto), movimentou 13.990.733 toneladas de carga, menos 3% que as 14.381.901 toneladas registadas em 2024, ano em que tinha perdido a liderança regional para o porto da Corunha, na Galiza (Espanha).

Os dados espanhóis, da Puertos del Estado, confirmam que em 2025 o porto da Corunha registou uma diminuição de 6,0% face a 2024, passando de 14.575.317 toneladas nesse ano para 13.699.881 em 2025, já abaixo dos números de Leixões.

Relativamente aos números do porto de Leixões em 2025, para a diminuição global de 3% contribuiu uma quebra de 5% na carga e 1% na descarga.

Na carga, houve uma diminuição de 5% na geral (-26% na fracionada, -6% nos contentores e +27% de 'ro-ro' [carga e descarga de veículos com rodas]) e um aumento de 6% no granel sólido e inalterado no líquido, e na descarga um aumento de 3% na geral (-23% na fracionada, +5% nos contentores e +23% de 'ro-ro'), e diminuições de 1% no granel sólido e 11% no granel líquido.

Quanto aos restantes portos galegos, bem atrás do da Galiza, Ferrol-São Cibrão movimentou 6.988.824 toneladas, Vigo 5.400.548 toneladas, Marín e Ria de Pontevedra 2.269.487 toneladas e Vilagarcia de Arousa 1.539.436 toneladas em 2025.

Em 2024, o porto de Leixões tinha perdido, pela primeira vez desde que há registos disponíveis publicamente, a liderança do Noroeste Peninsular para o porto da Corunha, já que nesse ano movimentou 14.381.901 toneladas e o da Corunha 14.575.317 toneladas.

De 2023 para 2024, Leixões já tinha reduzido em 2% a carga movimentada ao passar de 14,7 milhões de toneladas para 14,4 milhões.

Em 2019, ainda antes da pandemia de covid-19, o porto de Leixões movimentou 19,5 milhões de toneladas, número que se reduziu para 17 milhões em 2020, 15,1 milhões em 2021 (ano do encerramento da refinaria da Petrogal), 14,9 milhões em 2022, 14,7 milhões em 2023 e 14,4 milhões em 2024.

Já o porto da Corunha tem vindo a crescer nos últimos anos, com 10,5 milhões de toneladas movimentadas em 2020, 11,8 milhões em 2021, 14,8 milhões em 2022, 13,9 em 2023 (a única descida pós-covid-19) e 14,6 milhões em 2024, tendência que diminuiu em 2025.

Em 2019, o porto da Corunha tinha movimentado 13,5 milhões de toneladas de mercadorias, valor que superou em 2022, uma dinâmica que o porto de Leixões não logrou até agora.

Em ambos os casos os números não incluem pescado ou abastecimento, mas apenas carga contentorizada, fracionada, 'ro-ro', granéis sólidos e granéis líquidos.