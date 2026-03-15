Uso de Inteligência Artificial na gestão dos recursos marinhos debatida em Matosinhos

O evento Blue Wink E-Ocean AI Futures vai reunir em Matosinhos, a 20 de março, uma discussão sobre inteligência artificial e transformação digital na bioeconomia azul, incluindo a especialista internacional Daniela V. Fernandez, segundo o programa previamente anunciado.

O Terminal de Cruzeiros vai receber o evento, descrito pela organização, em comunicado, como reunindo "líderes de tecnologia, ndústria, ciência e investimento para discutir como os dados e os algoritmos estão a transformar a gestão dos recursos marinhos".

O evento, de entrada gratuita, é organizado pelo B2E - Blue Bioeconomy CoLAB, uma associação sem fins lucrativos que reúne empresas, universidades e centros de investigação e focada "na valorização sustentável dos recursos marinhos".

A oradora Daniela V. Fernandez fundou a Sustainable Ocean Alliance (SOA), presente em mais de 160 países, e é sócia gerente da plataforma de investimento Velamar.

Para além desta palestra, a mesa redonda "IA no oceano: como escalar inovação azul" inclui o presidente do INESC TEC, João Claro, o fundador do Centro de COmpetência em Economia Azul Álvaro Sardinha e os diretores-executivos Kelwin Fernandes (NILG.AI) e Guilherme Beleza Vaz (blueOASIS).

A organização do evento destaca o crescimento global do mercado de biotecnologia marinha, impulsionado por sistemas baseados em Inteligência Artificial e outros avanços decorrentes da digitalização.

O Blue Wink E-Ocean AI Futures tem o apoio do Comité Nacional Português para a Década do Oceano e do Comité Português da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO, além do endosso oficial da Década das Nações Unidas das Ciências do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030).

A participação é gratuita, mediante inscrições junto do B2E - BLue Bioeconomy CoLAB.