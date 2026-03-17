NextUMa vence prémio 'Projecto Mais Impactante' no Growth Bootcamp

O NextUMa, uma Júnior Iniciativa formada por estudantes da Universidade da Madeira, conquistou o prémio 'Projecto Mais Impactante' durante a segunda edição do Growth Bootcamp. O evento, realizado na Universidade Autónoma de Lisboa sob o tema 'Capital Takeover', assinalou a primeira edição em que estas iniciativas foram distinguidas pela JE Portugal no âmbito dos Growth Awards 2026, tendo a NextUMa superado a finalista e anfitriã Autónoma Comms nesta categoria.

Fundada há cerca de um ano, a NextUMa é a primeira Júnior Empresa em formação, na qual os estudantes desenvolvem projectos reais para clientes reais, permitindo a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no contexto académico, sediada numa região autónoma e ultraperiférica. Desde a sua criação, tem promovido diversos projectos e actividades orientados para a capacitação dos estudantes e para o reforço da ligação ao mercado de trabalho e ao tecido empresarial regional.

A distinção foi atribuída ao evento 'Vozes do Marketing', projecto que contou com a participação do especialista em marketing digital Marco Gouveia, do orador internacional Brandon Harpold e dos docentes Luís Sena Lino e Sónia Gonçalves (PhD). O projecto da NextUMa foi reconhecido pelo seu impacto significativo e multidimensional no ecossistema júnior.

Os vencedores foram determinados através da votação das restantes Júnior Iniciativas participantes e da direcção da JE Portugal. Na categoria 'Projecto Mais Impactante' a NextUMa (Universidade da Madeira) venceu a Autónoma Comms (Universidade Autónoma de Lisboa). Já na categoria 'Júnior Iniciativa Revelação', a JuniorAI (Universidade do Porto) venceu a JEnius (Universidade de Coimbra).

O Growth Bootcamp #2 reuniu várias organizações do movimento júnior português num dia dedicado à partilha de conhecimento e ao desenvolvimento de sinergias. O programa formativo incluiu sessões e debates nas áreas de mapeamento de processos, gestão de pessoas e recrutamento, inteligência artificial, gestão de stakeholders e métodos de prospecção comercial.

O evento integrou ainda momentos de networking e convívio entre os participantes, culminando com um jantar no TecSpot, no campus da Alameda do Instituto Superior Técnico, em Lisboa.

A NextUMa contou com o apoio da Direcção Regional da Juventude, tanto através do programa PRINT como no apoio às deslocações, através do programa MaisMobilidade.