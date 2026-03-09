Seguro agradece a Marcelo e promete ser "Presidente de Portugal inteiro"

O novo chefe de Estado, António José Seguro, agradeceu hoje ao seu antecessor a dedicação a Portugal e prometeu ser o "Presidente de Portugal inteiro", expressando respeito pela pluralidade do parlamento e assegurando-lhe cooperação institucional.

No início do seu discurso de posse como Presidente da República, na Assembleia da República, António José Seguro saudou o parlamento português na pessoa do seu presidente, José Pedro Aguiar-Branco, e expressou "respeito democrático pela expressão popular do povo português aqui representada na sua pluralidade".

Depois, dirigindo-se a Marcelo Rebelo de Sousa, deixou-lhe uma "palavra de gratidão pela sua dedicação a Portugal e a defesa do interesse nacional" e manifestou-lhe "o afeto de um país que sentiu sempre a sua presença", considerando que, "qualquer que seja o balanço" que cada um faz dos seus mandatos, "ninguém pode negar o seu amor a Portugal".