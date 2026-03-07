32 crimes de maus-tratos a animais é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Caso de um cão violentamente agredido expôs um problema que soma centenas de denúncias, 350 multas e processos-crime investigados pela PSP e GNR.

Mas há mais na edição impressa deste domingo, 8 de Março:

Um Presidente que conhece a Madeira. António José Seguro, que toma posse amanhã, visitou a Região mais de uma dezena de vezes desde 1990, quando aqui chegou a bordo de um navio soviético. Defendeu sempre o aprofundamento da Autonomia.

Nacional empata e continua sob pressão. Baeza resgatou ponto em Moreira de Cónegos (1-1), mas alvinegros mantêm-se perigosamente perto da zona de despromoção.

A livreira que viajava com malas vazias. Benedita Homem de Gouveia, 27 anos, comprou a livraria Salted Books, em Lisboa, depois de anos a percorrer a Europa para trazer livros em inglês.

Três milhões para reabilitar Centro de Saúde de São Vicente.

