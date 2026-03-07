Papa pede que se supere a ideia de não é possível uma era sem guerras

O Papa Leão XIV defendeu hoje a promoção de uma cultura de reconciliação para superar a ideia de que uma era livre de conflitos é inatingível.

"Numa época cada vez mais marcada pelas feridas da guerra e da violência, os seus esforços são extremamente necessários", disse o Papa numa mensagem enviada hoje ao Encontro Internacional pela Paz e Reconciliação, que está a decorrer na Universidade Loyola em Chicago, nos Estados Unidos da América.

E acrescentou: "Os cristãos são chamados hoje a ser colaboradores de Cristo pela paz".

O Papa Leão XIV aconselhou a quem quer promover a concórdia a nível global a buscar a participação e o compromisso da comunidade internacional em prol do bem comum que transcende fronteiras, tradições religiosas e culturas.

Além disso, o Papa propôs uma colaboração interdisciplinar estruturada entre instituições, organizações, cientistas e líderes de diversas áreas para alcançar esse objetivo.

"A oração também é uma força poderosa para a reconciliação e que quando pessoas de diferentes tradições religiosas se unem em oração têm o poder de mudar o curso da história", considerou.