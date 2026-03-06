Trump considera invasão terrestre "desnecessária" e uma "perda de tempo"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump considerou na quinta-feira "desnecessário" e uma "perda de tempo" o envio de tropas norte-americanas para o terreno no Irão, sugerindo que neste momento não está a pensar numa invasão.

"É uma perda de tempo. Eles perderam tudo. Perderam a sua marinha. Perderam tudo o que podiam perder", afirmou Trump, em entrevista pelo telefone ao canal de televisão NBC, acrescentando que o ritmo e a intensidade dos ataques continuarão.

Numa reação aos comentários do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, que disse à "NBC Nightly News" que o país está pronto para uma invasão terrestre pelas forças norte-americanas e israelitas, Trump considerou o comentário "desnecessário", sugerindo que uma invasão não é algo em que esteja a pensar neste momento.

Trump reiterou que deseja ver a estrutura de liderança do Irão totalmente removida e que tem alguns nomes em mente para um "bom líder".

"Queremos entrar e limpar tudo", disse. "Não queremos qualquer pessoa que reconstrua ao longo de um período de 10 anos. Queremos que tenham um bom líder. Temos algumas pessoas que acho que fariam um bom trabalho", acrescentou, recusando-se a citar nomes.

Trump disse ainda que está a tomar medidas para garantir que as pessoas que diz ter na lista sobrevivam à guerra. "Estamos a observá-las, sim", disse.

No passado sábado, em resposta a uma questão também colocada pela NBC News sobre quem irá liderar o Irão a seguir, Trump respondeu: "Não sei, mas em algum momento eles vão ligar-me para perguntar quem eu gostaria", afirmou então, acrescentando que estava "apenas a ser um pouco sarcástico ao dizer" aquilo.

O Irão enfrenta um vazio de poder após a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei logo nos ataques iniciais lançados contra Teerão no último sábado. No país, circulam rumores de que o filho do 'ayatollah' Mojtaba Khamenei poderá vir a ser escolhido como o novo líder supremo.

A Guarda da Revolução Islâmica, a força militar, política e económica dominante no país, poderá também vir a expandir o poder no país, se conseguir sobreviver ao conflito atual, segundo analistas citados pela NBC News.