CMF entrega sete projectos de arquitectura a famílias carenciadas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) entregou, ontem, sete projectos de arquitectura e especialidades a famílias carenciadas do concelho, no âmbito do trabalho desenvolvido pelo Gabinete Técnico das Zonas Altas (GTZA).

De acordo com um comunicado divulgado este sábado pela autarquia, a entrega decorreu no Gabinete Técnico das Zonas Altas e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, acompanhado pelo vereador Paulo Lobo.

As famílias beneficiárias são oriundas das freguesias do Monte, São Gonçalo, Santa Maria Maior, São Pedro, São Martinho e São Roque.

Segundo a mesma nota, no ano passado o GTZA elaborou gratuitamente 20 projectos para famílias carenciadas. Estes incluem não só projectos de arquitectura, mas também de especialidades, abrangendo intervenções como ampliação de habitações, melhoria de acessibilidades e processos de legalização de moradias.

A autarquia recorda ainda que, desde a criação do gabinete em 1995, já foram elaborados 1.357 projectos, beneficiando igual número de famílias do Funchal.

O município refere igualmente que o gabinete foi recentemente reforçado com novos recursos humanos, nomeadamente dois arquitectos, uma assistente social, três desenhadores e uma administrativa, com o objectivo de "dar uma resposta mais célere às famílias das Zonas Altas do Funchal".