Secretário-geral da NATO fala com Erdogan e assegura defesa "venha de onde vier"

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou hoje que está em contacto com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre a guerra no Irão e que a Aliança Atlântica está preparada para qualquer ameaça, "venha de onde vier".

Numa mensagem nas redes sociais a dar conta da conversa com o líder turco, Rutte indicou que ambos concordaram com "a importância da abordagem de segurança de 360 ??graus" por parte da Aliança Atlântica.

"Estamos sempre preparados para dissuadir e defender-nos contra qualquer ameaça, venha ela de onde vier", acrescentou, no terceiro dia da guerra desencadeada com bombardeamentos dos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica.

Recep Tayyip Erdogan pediu hoje pelo seu lado o fim do "banho de sangue" no Irão e na região, referindo que irá fazer tudo até que seja alcançado um cessar-fogo.

"Estamos do lado da paz. Queremos que o banho de sangue cesse, que as lágrimas parem de correr e que a nossa região alcance finalmente a paz duradoura que tanto ambiciona", declarou o chefe de Estado turco durante o 'iftar' (refeição que quebra o jejum diário durante o Ramadão), junto de membros do seu partido, AKP, em Ancara.

Classificando os ataques norte-americanos e israelitas contra o Irão como ilegais, Erdogan destacou também o início do conflito na região em pleno "mês abençoado" dos crentes muçulmanos.

"Intensificaremos os nossos contactos a todos os níveis até que seja alcançado um cessar-fogo e a paz seja restabelecida na nossa região", afirmou, ao dirigir condolências ao povo iraniano pelo "sofrimento de civis e crianças inocentes" expostos ao conflito.

O porta-voz do Quartel-General Supremo Aliado na Europa (SHAPE), Martin L. O'Donnell, tinha referido no dia anterior que a NATO está a acompanhar de perto os destacamentos no Irão e na região.

Especificou que o comandante supremo na Europa (SACEUR), Alexus G. Grynkewich, mantém "conversas ativas e regulares com os líderes militares de ambos os lados do Atlântico" e com o secretário-geral.

"O SACEUR ajustou e continuará a ajustar a forte postura militar da NATO para garantir a segurança dos seus 32 países membros e defender a Aliança contra potenciais ameaças, como mísseis balísticos ou veículos aéreos não tripulados, originários desta ou de outras regiões", afirmou.

Além disso, lembrou que a chamada "abordagem de 360 ??graus" da Aliança Atlântica abrange todas as áreas de operações, incluindo terra, ar, mar, ciberespaço e espaço.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Irão confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

O Crescente Vermelho informou hoje que o número de mortos em no Irão ultrapassou os 555 desde o início dos bombardeamentos.

Em Israel, os ataques com mísseis iranianos já provocaram a morte a 10 pessoas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação iniciada no sábado visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justificou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial" ao seu país.

O atual conflito agravou também as hostilidades entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, apoiado por Teerão, que nunca deixaram de se acusar mutuamente de violações do acordo de cessar-fogo assinado em novembro de 2024.