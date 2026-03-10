Bruno Melim critica o "vazio" no discurso de Seguro sobre as autonomias

"Reserva, apreensão e sentimento de omissão", foi o que sentiu Bruno Melim em relação ao discurso de tomada de posse do novo Presidente da República.

O deputado social-democrata fez uma intervenção em que criticou o "vazio" em relação às autonomias, num discurso de António José Seguro se referiu à Madeira e aos Açores em conjunto com as autarquias.

"A Autonomia não é um poder autárquico reforçado", afirmou, numa referência indirecta ao que chegou a afirmar Marcelo Rebelo de Sousa, antes de ser PR.

Bruno Melim considera importante saber o que pensa Seguro sobre uma revisão constitucional que aprofunde as autonomias, o problema da mobilidade, a lei das finanças regionais ou um sistema fiscal próprio.

A "secundarização" das autonomias motiva um protesto do deputado que lembra a importância das regiões na dimensão internacional de Portugal.