eGames Lab promoveu evento de networking em São Francisco

A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) realizou, no passado dia 9 de Março, no âmbito do projecto eGames Lab, e em parceria com o Consulado-Geral de Portugal em São Francisco e a AICEP, o Portuguese Gaming Industry Circle, uma iniciativa que teve como propósito reforçar a colaboração internacional entre os principais agentes das indústrias portuguesa e norte-americana de videojogos.

Segundo nota à imprensa, o encontro reuniu editores de jogos, estúdios de desenvolvimento, parceiros tecnológicos e líderes de ecossistemas de inovação, tendo como objectivo explorar novas oportunidades de negócio, promover o networking entre empresas e projectar internacionalmente a indústria portuguesa, evidenciando as competências nacionais no desenvolvimento de videojogos e de tecnologias interativas.

Esta iniciativa decorreu da presença do consórcio eGames Lab na GDC – Game Developers Conference 2026, em São Francisco, um dos maiores e mais relevantes eventos mundiais dedicados à indústria do gaming, que acontece desde 9 de Março, até hoje, 13 de Março, reunindo profissionais, empresas e investidores de todo o mundo, entre as quais se encontram as empresas nacionais Redcatpig, Fapptory, Wow Systems and Walk Me Mobile Solutions.

O projecto eGames Lab é financiado no âmbito do PRR, integrado no 'Concurso de Ideias C.05-i01 para “Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial', que pretende estabelecer no país um cluster nacional para a indústria criativa dos videojogos.