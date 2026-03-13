Google lança Groundsource assente em IA Gemini que prevê desastres naturais

A Google anunciou ontem o lançamento do Groundsource, uma metodologia baseada em IA Gemini que transforma milhões de relatórios públicos em dados estruturados para prever desastres naturais, entre os quais inundações ou ondas de calor.

"O sistema identificou 2,6 milhões de inundações históricas em mais de 150 países e permite prever inundações urbanas repentinas até 24 horas antes, melhorando a preparação das comunidades", podendo também ser aplicada a outros desastres, como deslizamentos de terra e ondas de calor, lê-se no blogue oficial da Google Portugal.

As previsões de inundações urbanas repentinas "estão disponíveis no Flood Hub da Google, juntamente com as nossas previsões de cheias ribeirinha já existentes, que cobrem 2 mil milhões de pessoas em mais de 150 países para as cheias fluviais mais significativas - assinalando uma expansão importante das nossas capacidades de previsão de cheias", refere a tecnológica.

Para as comunidades de todo o mundo, "isto significa uma melhor preparação antes de um desastre ocorrer" e "para os nossos parceiros e cientistas, o Groundsource oferece referencial (benchmark) massivo e de código aberto para escalar o seu impacto --- particularmente em regiões urbanas que careciam de dados históricos sobre inundações repentinas".

O conjunto de dados Groundsource e o modelo de inundações urbanas repentinas "juntam-se à nossa família de modelos e conjuntos de dados geoespaciais da Google Earth AI".

A Google salienta que "a mesma abordagem baseada em IA tem o potencial de ser aplicada a outros desastres naturais, como deslizamentos de terras ou ondas de calor, transformando relatórios verificados de todo o mundo em conjuntos de dados que permitem uma melhor resiliência global".