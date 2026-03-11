Hezbollah confirma lançamento de dezenas de projéteis contra norte de Israel

O movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do Irão, referiu que lançou hoje dezenas de projéteis contra várias cidades sob no norte de Israel, assim como pelo menos uma base militar e uma empresa de defesa.

Os ataques atingiram "colonatos que tinham sido previamente alertados para evacuação", indicou o movimento xiita.

Em comunicados subsequentes, o Hezbollah explicou que também disparou simultaneamente uma saraivada de rockets contra as cidades israelitas de Kiryat Shmona e Nahariya, bem como dezenas de projécteis contra uma base militar e instalações pertencentes à Yodfat Military Industries, a nordeste de Haifa.

As três ações fizeram parte de uma nova operação anunciada hoje à tarde pelo grupo libanês, que descreveu como uma resposta à ofensiva aérea que Israel tem levado a cabo contra o Líbano desde 02 de março.

As Forças Armadas de Israel já tinham confirmado à agência Efe a deteção de um grande número de projéteis lançados do Líbano, que terão atingido a maior parte do norte do país.

Quase de imediato, Israel iniciou uma onda de bombardeamentos em grande escala contra os subúrbios do sul de Beirute e, pouco depois, voltou a pedir a evacuação da região, anunciando que iria responder à operação do Hezbollah "com grande força contra as suas instalações, armas e equipamento de combate".

Israel mantém uma intensa campanha de bombardeamentos contra o sul e o leste do Líbano, bem como contra as zonas periféricas do país, que nos últimos dez dias resultou em 634 mortos, 1.586 feridos e mais de 800.000 deslocados.

O Hezbollah, por sua vez, tem vindo a realizar ataques de impacto limitado contra o norte de Israel, sendo o ataque de hoje o de maior alcance até à data.

O Líbano foi a 02 de março arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, quando o Hezbollah, pró-iraniano, lançou um ataque a Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o país.

Em dez dias, a guerra entre Israel e o Hezbollah fez mais de 634 mortos - entre os quais 91 mulheres e 47 crianças - e 1.586 feridos no Líbano, e o número total de deslocados atingiu 816 mil, 126 mil dos quais estão alojados em centros de acolhimento.