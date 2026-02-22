Zelensky prevê reunir-se com aliados europeus" na próxima semana

O Presidente da Ucrânia anunciou ontem que tem previsto reunir-se com os aliados europeus na próxima semana para abordar as conversações de paz com a Rússia, que aguardam nova ronda negocial.

"Os meus encontros com os aliados europeus na semana que vem já estão planeados. Vamos coordenar-nos detalhadamente para que a Europa seja incluída em todos os processos e se torne mais forte", disse Vlodymyr Zelensky, num discurso aos concidadãos ucranianos.

O líder ucraniano acrescentou ter dado instruções ao chefe da equipa negocial, Rustem Umerov, para "trabalhar mais com os amigos do Médio Oriente e a Turquia", para que se sintam envolvidos e possam contribuir.

Numa alusão à última ronda de contactos realizada esta semana em Genebra, na Suíça, Zelensky disse que os Estados Unidos, que medeiam as conversações de paz entre Ucrânia e Rússia, "perceberam claramente que os russos são a razão para a falta de resultados significativos", desejando que as próximas negociações deem frutos.

Na sexta-feira, o Presidente ucraniano adiantou que dentro de dez dias haverá nova negociação trilateral, provavelmente também em Genebra.

Quase quatro anos após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, realizaram-se, na terça e na quarta-feira, conversações diretas entre Moscovo e Kiev, mediadas por Washington, qualificadas como difíceis por ambas as partes e que terminaram sem progressos tangíveis.

As conversações trilaterais visam pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, iniciada com a invasão ordenada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, em 24 de fevereiro de 2022, naquele que é o mais grave conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

As negociações continuam bloqueadas pela exigência russa de que Kiev se retire do Donbass, região industrial no leste da Ucrânia atualmente quase totalmente sob controlo das forças russas.

No discurso, Zelensky anunciou que os serviços de segurança ucranianos, a procuradoria-geral e a polícia nacional conseguiram neutralizar "mercenários russos que preparavam ataques" contra cidadãos ucranianos.

"São nomes de alto nível e termos conseguido prevenir tais crimes foi um resultado notável", disse, sem pormenorizar.