90 estudantes madeirenses dão o exemplo e plantam 90 árvores pela natureza

A Greener Act, em parceria com a Escola Profissional Atlântico e com o apoio da Valor Pneu, realizou uma iniciativa de plantação de árvores na Madeira, no Parque Ecológico do Funchal, e com o apoio da Junta de freguesia da Sé para o transporte dos alunos, com o objectivo de reforçar a consciência ecológica junto dos jovens.

Nesta primeira acção, 90 alunos plantaram 90 árvores, ou seja, uma por cada estudante, simbolizando “a ligação entre responsabilidade individual e acção colectiva na construção de um futuro mais sustentável”, conforme refere a organização.

Embora esta iniciativa tenha resultado na plantação de 90 árvores, o objetivo conjunto para 2026 é plantar pelo menos 300 árvores ao longo do ano. Este compromisso representa uma compensação carbónica estimada de 7,5 toneladas de CO₂ por ano, o equivalente aproximado a 12 viagens de ida e volta entre Lisboa e o Funchal.

A iniciativa, intitulada ‘Plantação de Árvores para a Consciência Ecológica’, procurou “promover o contacto directo com a natureza, valorizar a educação ambiental e incentivar a participação activa em acções de regeneração”. Ao envolver os estudantes numa actividade prática no terreno, o projecto estimulou “a reflexão sobre sustentabilidade, biodiversidade e o papel de cada um na protecção dos ecossistemas”.

Mais do que plantar árvores, esta acção reforça “a importância de cuidar dos ecossistemas de forma consciente, compreendendo que a regeneração ambiental depende de conhecimento, compromisso e continuidade”.

Conforme sublinha a organização, o apoio da Valor Pneu foi “determinante” para a concretização desta iniciativa, evidenciando como o “envolvimento empresarial pode gerar impacto ambiental positivo a nível local e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes”.

Esta acção reflecte a missão da Greener Act de tornar a sustentabilidade uma prática diária, ligando comunidades, escolas e empresas através de iniciativas com impacto real.

Para mais informações sobre próximos eventos e parcerias regenerativas, pode consultar a aplicação Greener Act.