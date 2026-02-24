Biomateriais e Regeneração Óssea dão mote a conferências na UMa

Os biomateriais autoadaptáveis para reparação e regeneração de tecidos e o papel das BMSCs (células estaminais mesenquimais humanas derivadas da medula óssea) na regeneração óssea são os temas centrais de duas conferências que terão lugar esta quarta-feira, 25 de Fevereiro, organizadas pelo Centro de Química da Madeira (CQM), no âmbito da colaboração com a Universidade de Zhejiang, em Hangzhou, China, uma das mais prestigiadas universidades do país na área dos materiais.

As conferências vão incidir sobre estratégias inovadoras destinadas a potenciar a regeneração tecidular em contextos inflamatórios, quer através do desenvolvimento de biomateriais capazes de se adaptar dinamicamente no espaço-tempo de acordo com as exigências do microambiente fisiológico, quer através da modulação metabólica das BMSCs, com vista à promoção da regeneração óssea.

As conferências decorrerão na Sala 19, no Campus Universitário da Penteada, com início marcado para as 16 horas. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia e limitada à lotação da sala.