Chamem o Almirante… e MAI nada

Estou como todos os portugueses à procura do norte. Ao que parece, esta noite voltou a ser catastrófica para os lados do continente e depois da Kristin e do Leonardo, a Marta prometia continuar a carregar forte e feio. O que ninguém se apercebeu é que os efeitos da Lúcia foram piores do que todos os outros. Quem é a Lúcia? A tempestade que anda a assolar o país político. Também conhecida como Maria Lúcia Amaral, é Ministra da Administração Interna (MAI). Em 2025, foi distinguida com o Prémio As Mulheres Mais Influentes de Portugal de 2024. Livra!!!!

Estou como todos os portugueses à deriva com tanta boa comunicação por parte de quem nos devia serenar os ânimos. Comunicam tão bem como o SIRESP, essa coisa que já nos custou mais de 700 milhões de euros e que voltou a falhar. A tal da Lúcia abriu a boca a numa frase teve o efeito mais devastador do que a Kristin, o Leonardo e todos os outros juntos. “Plano, qual plano?”.

Dava jeito que alguém lhe explicasse que existe um plano do que deve ser executado nestes momentos, que as Forças Armadas só intervêm se os amigos da Lúcia as chamarem, porque isto não é “a da Joana”. Não se pode invadir as cidades e as aldeias com artilharia pesada, mesmo que se tenha muita vontade, se não houver coordenação. Pelo menos foi o que aprendi a trabalhar 30 anos com a “tropa”. Desculpa, amiga Lúcia, a tua praia não era a minha e não fiz a minha carreira nos tribunais. Andei a fazer a cobertura de dezenas de exercícios onde a malta se preparava para estas coisas e, que me lembre, a única coisa que falhou foi mesmo o SIRESP. Eu digo-te o que é: é o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, que por acaso é, imagina, a rede de comunicações exclusiva do Estado Português, criada para o comando e coordenação de todas as entidades de segurança e emergência, como bombeiros, PSP, GNR e outras, permitindo comunicação segura e eficiente em situações de crise. Reparaste? O SIRESP mora numa gaveta no teu gabinete. A mesma gaveta onde estava um papel para o teu colega Castro dizer que as pessoas só iam receber ajudas no fim de Fevereiro porque tinham recebido o ordenado de Janeiro. Mais um a comunicar tão bem como o teu sistema de comunicações.

Vou te contar um segredo. Sei que vocês lá nas lojas de venda de aventais gostam de uma boa fofoca. O Almirante, aquele que andou a juntar pontas e a fazer pontes nas “picas”, tem um grupo de wattsapp onde se discute o País. Não foi por uma sondagem o ter enterrado que deixou de ser Patriota. Como tenho a felicidade de fazer parte do grupo (quem sentir que tem algo a dar a Portugal pode sempre contactar-me), posso garantir-te que no dia 29 de Janeiro pediu que todas as lonas da sua campanha eleitoral fossem entregues a quem precisava. Ah pois, não veio nos jornais nesse dia. Só uma semana depois.

O que importava era mesmo ajudar. Estar lá, a encontrar soluções. Se quiseres, dou-te o telefone dele. Arranja-lhe um acampamento com um quadro branco e umas verdadeiras Forças Armadas e daqui a uns tempos conversamos. Se as comunicações deixarem.