BE alerta trabalhadores sobre "medidas gravosas" do pacote laboral

O O Bloco de Esquerda alertou, hoje, os trabalhadores para as medidas gravosas que compõem o chamado Pacote Laboral, numa acção de contacto com trabalhadores, junto à obra de construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.

Na ocasião foram distribuídos panfletos onde são expostas as razões para lutar contra as novas regras do trabalho que o governo PSD/CDS, "com o apoio de todos os outros partidos da direita e da extrema-direita, querem fazer aprovar na Assembleia da República".

"Essas medidas visam prolongar os contratos a prazo; tirar direitos aos subcontratados; atacar os estafetas das plataformas; cortar no pagamentos das horas extraordinárias; dificultar a parentalidade; facilitar os despedimentos e limitar o direito à greve, criando uma instabilidade permanente na vida das pessoas", indica em nota enviada à imprensa.

O partido afiança que os trabalhadores defendem trabalho com direitos e podem contar com o Bloco de Esquerda nessa luta.