Líder do PS afirma que vitória de Seguro é o triunfo de um amplo campo democrático

O secretário-geral do PS considerou hoje que a vitória de António José Seguro é o triunfo de um amplo campo democrático, dos valores constitucionais e de "um socialista de sempre", mas que será "Presidente de todos os portugueses".

Esta posição foi assumida por José Luís Carneiro, na sede nacional do PS, em Lisboa, numa altura em que estão contados os resultados em mais de 80% das freguesias, com António José Seguro a obter mais de 65% dos votos contra 35% do seu adversário, André Ventura.

"Os socialistas estão felizes. Esta é uma vitória de um amplo campo democrático, da esquerda até ao centro direita. Esta é uma vitória da democracia, dos valores constitucionais", declarou o secretário-geral do PS.

A seguir a esta declaração, o secretário-geral do PS desloca-se à sede de campanha de António José Seguro, nas Caldas da Rainha, para felicitar o antigo secretário-geral socialista.