Seguro é o candidato mais votado com 66,73%, com 3.233 freguesias apuradas

António José Seguro é o candidato mais votado com 66,73% na segunda volta das eleições presidenciais de hoje, à frente de André Ventura com 33,27% quando estão apurados os resultados provisórios em 3.233 das 3.259 freguesias e 99 de 107 consulados.

António José Seguro tem 3.432.930 votos, que corresponde a 66,73%, e André Ventura tem 1.711.340 votos (33,27%).

É o seguinte o quadro completo dos resultados globais às 22:00 horas, de acordo com os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna -- Administração Eleitoral:

Freguesias apuradas: 3.233Freguesias por apurar: 26Concelhos apurados: 296Concelhos por apurar: 12Consulados apurados: 99Consulados por apurar: 8Candidato %Votos Votos António José Seguro 66,73% 3.432.930André Ventura 33,27% 1.711.340Outros dados das eleições Presidenciais 2026 2ªVolta:Inscritos: 10.777.602Votos brancos: 171.461 (3,17%)Votos nulos: 96.345 (1,78%)% Votantes: 50,22%% Abstenção: 49,78%

Fontes: Agência Lusa, SGMAI-AE - Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral