Seguro vence em todas as freguesias do Funchal com mais 10.189 votos do que Ventura
António José Seguro venceu em todas as 10 freguesias do concelho do Funchal batendo o candidato do Chega por uma diferença superior a 10 mil votos nesta segunda volta das eleições presidenciais.
O candidato apoiado pelo PS e pelas facções moderadoras conseguiu 59,12 % (33.024 votos), contra 40,88 % (22.835 votos) de André Ventura.
Um resultado que contrasta com o das eleições de 18 de Janeiro. Na primeira volta e numa corrida a 11, André Ventura conseguiu mais 3.573 votos do que Seguro, que foi o segundo mais votado no concelho da capital madeirense.
Neste segundo sufrágio, a última freguesia a ser apurada foi Santa Maria Maior. Um problema reportado numa das mesa dos Louros, naquela freguesia, obrigou a uma recontagem e a retictificar resultados.
Um contra-tempo que tardou o apuramento final dos votos no concelho do Funchal e o fecho de resultados na Região Autónoma da Madeira.