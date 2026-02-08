 DNOTICIAS.PT
Eleições Presidenciais Madeira

Seguro vence em todas as freguesias do Funchal com mais 10.189 votos do que Ventura

António José Seguro venceu em todas as 10 freguesias do concelho do Funchal batendo o candidato do Chega por uma diferença superior a 10 mil votos nesta segunda volta das eleições presidenciais.

O candidato apoiado pelo PS e pelas facções moderadoras conseguiu 59,12 % (33.024 votos), contra 40,88 % (22.835 votos) de André Ventura.

Um resultado que contrasta com o das eleições de 18 de Janeiro. Na primeira volta e numa corrida a 11, André Ventura conseguiu mais 3.573 votos do que Seguro, que foi o segundo mais votado no concelho da capital madeirense.

Neste segundo sufrágio, a última freguesia a ser apurada foi Santa Maria Maior. Um problema reportado numa das mesa dos Louros, naquela freguesia, obrigou a uma recontagem e a retictificar resultados.

Um contra-tempo que tardou o apuramento final dos votos no concelho do Funchal e o fecho de resultados na Região Autónoma da Madeira.

