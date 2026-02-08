Adesão, normalidade e festa marcam eleições na Calheta, no Campanário e no Porto Santo

A emissão especial do DIÁRIO e da TSF Madeira, que acompanha a segunda volta das Eleições Presidenciais, fez um último balanço ao sufrágio a poucos minutos do encerramento das urnas.

O noticiário da TSF Madeira, apresentado por Sofia Carraca Teixeira, foi até ao Arco da Calheta, ao Campanário e ao Porto Santo para recolher relatos em directo, dando conta de um acto eleitoral marcado pela normalidade, pela participação cívica e por um ambiente de festa em honra de São Brás.

Na freguesia do Arco da Calheta, o jornalista Victor Hugo relatou um ambiente de normalidade e de convívio popular na freguesia mais populosa do concelho da Calheta, “sem incidentes e com festa, a menos de 50 metros do adro da Igreja”. Um eleitor, identificado como Paulino, afirmou: “Toda a gente vem à festa, lógico que, com a mesa de voto a 50 metros, não deixam de votar”.

No Porto Santo, o correspondente Gonçalo Maia referiu que o processo eleitoral “decorre com normalidade, como é hábito”. Até às 16 horas, “43% dos eleitores já tinham votado, percentagem que deverá ter aumentado”, registando-se um “acréscimo de votantes ao final da tarde, depois de um dia com bom tempo”. O jornalista sublinhou ainda que se tratou de um “dia normalíssimo de eleições, sem incidentes”, com aumento de participação na mesa número 1, destacando que “os porto-santenses gostam de votar e de exercer o seu dever cívico”.

No Campanário, na zona da igreja e do centro cívico, onde fica a principal assembleia de voto, o jornalista Orlando Drumond descreveu uma forte afluência de pessoas, associada à procissão de São Brás, que acabou por condicionar a circulação no local e roubar a atenção dos membros de mesa. Segundo o jornalista, muitos elementos das mesas de voto saíram do local para ver a procissão, tendo ocorrido pelo menos uma situação em que um eleitor votou “com apenas dois elementos na mesa", algo que vai contra a lei eleitoral que obriga à existência de um mínimo de três elementos.

No local, um elemento da mesa de voto afirmou que “a afluência tem sido boa", com mais de metade dos inscritos a votar naquela mesa, ainda que abaixo da primeira volta. A responsável indicou ainda que, a 45 minutos do fecho das urnas, faltavam apenas 14 eleitores exercerem o seu direito, acrescentando que se verificou um “pico de afluência durante a manhã”.

Como é habitual em todos os sufrágios, a segunda volta das Eleições Presidenciais é acompanhada numa emissão especial multimédia promovida pelo DIÁRIO.

A cobertura do acto eleitoral, disputado por António José Seguro, apoiado pelo PS e vencedor da primeira volta com 31,1% dos votos, e por André Ventura, líder do Chega, que obteve 23,5% dos votos a 18 de Janeiro, está disponível na plataforma digital dnoticias.pt, nas rádios TSF-Madeira e Praia e nas redes sociais.

Após o noticiário das 18 horas, apresentado por Sofia Carraca Teixeira, e depois das projecções das 20 horas, a emissão especial da TSF Madeira prossegue com análise em estúdio de Brício Araújo (PSD), Nuno Morna (ex-líder da IL Madeira) e Paulo Cafôfo (PS).