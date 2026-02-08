Porto-santenses gostam de exercer o seu direito de voto

Na ilha dourada os porto-santenses continuam a votar para a segunda volta das eleições presidenciais. Às 12 horas, cerca de 30% dos eleitores já tinham exercido o seu direito de voto.

O DIÁRIO contactou com algumas pessoas durante a manhã, que assumiram que costumam votar sempre, pois gostam de exercer sempre o seu direito de voto, independente das eleições.

Durante a tarde é expectável que os cidadãos continuem a acorrer às mesas de voto, esperando-se maior afluência nas duas últimas horas antes do encerramento das urnas.