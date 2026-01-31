Treinador Vasco Matos deixa comando do Santa Clara
O treinador Vasco Matos e o Santa Clara chegaram acordo para a rescisão do contrato, anunciou hoje o clube açoriano, que não vence há sete jogos para a I Liga portuguesa de futebol.
"A Santa Clara, Açores -- Futebol, SAD vem por este meio anunciar que chegou a acordo para a rescisão contratual com o treinador Vasco Matos", avança o Santa Clara, em comunicado.
A decisão acontece horas depois de os açorianos terem perdido em casa com o Estoril Praia por 4-2, no jogo da 20.ª jornada da I Liga.
O Santa Clara lembra o percurso de Vasco Matos, que orientava o clube desde 2023/24, considerando que o técnico deixa um "contributo ímpar" e um legado histórico nos 'encarnados' de Ponta Delgada.
"O acionista maioritário da SAD, Bruno Vicintin, agradece desde já o contributo ímpar e o legado deixados pelo treinador e a sua equipa técnica. Vasco Matos é o melhor treinador da história do Santa Clara", lê-se na nota de imprensa.
Ao serviço do Santa Clara, Vasco Matos conquistou a II Liga em 2023/24 e conseguiu a melhor classificação e pontuação de sempre do clube açoriano na primeira divisão, na temporada passada (quinto lugar, com 57 pontos).
"Por tudo isto, pela valorização de vários ativos, e também pelo contributo humano, jamais será esquecido nos Açores e o seu traço ficará sempre vincado no nosso emblema. Neste momento, seguimos caminhos separados, mas com a palavra gratidão em pano de fundo", reforça o Santa Clara.
Os açorianos referem, também, que a "nova equipa técnica será oportunamente anunciada".
Fruto da classificação na temporada transata, o Santa Clara começou a época a disputar as eliminatórias da Liga Conferência, onde eliminou o Varazdin (Croácia) e Larne (Irlanda do Norte), mas não conseguiu ultrapassar o Shamrock Roveres (Irlanda), falhando o acesso à fase de liga da terceira prova da UEFA.
No campeonato, os açorianos estão em 15.º lugar, com 17 pontos, mais dois do que o Casa Pia (16.º, em lugar de play-off), que joga na segunda-feira com o FC Porto.
Em 20 jogos, o Santa Clara soma quatro vitórias, cinco empates e 11 derrotas, com 16 golos marcados e 25 sofridos.
A última vitória do conjunto açoriano para o campeonato aconteceu a 06 de dezembro, frente ao Casa Pia (1-0).
Hoje, na conferência após a derrota caseira com o Estoril Praia (4-2), Vasco Matos garantiu sentir confiança para continuar à frente do Santa Clara, já que os jogos vinham a dar bons indicadores de que seria possível inverter a fase negativa.
O próximo jogo do Santa Clara é daqui a uma semana, em 07 de fevereiro, no terreno do Estrela da Amadora.