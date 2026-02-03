Presidente da República reduz deslocação a Espanha e reúne-se hoje com PM

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reduziu a sua deslocação a Espanha, reúne-se hoje com o primeiro-ministro e visita zonas afetadas, divulgou o Palácio de Belém.

"Atendendo à evolução prevista das condições meteorológicas, o Presidente da República reduziu a deslocação a Espanha, a convite do Rei Filipe VI, a ida e vinda no mesmo dia de sexta-feira, 6 de fevereiro", anunciou a Presidência, sendo que estava previsto que o chefe de Estado viajasse na quinta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se hoje à tarde com o primeiro-ministro e deslocar-se-á a zonas mais afetadas pelas tempestades, refere também uma nota publicada no sítio oficial da internet da Presidência da República.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo vai isentar de portagens durante uma semana as zonas afetadas pela depressão Kristin, no perímetro que abrangerá trechos da A8, A17, A14 e A19.