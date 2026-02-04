Academia Política da JSD/Madeira debateu papel do Presidente da República

A Academia Política da JSD/Madeira - espaço formativo dos jovens social-democratas - realizou ontem a sua quarta iniciativa, desta feita sob o tema 'As Presidenciais e os Desafios Futuros do País'. O momento foi dedicado à análise da situação política actual, bem como à reflexão acerca da importância que a principal figura do Estado assume perante a Autonomia.

João Paulo Marques, líder de bancada da coligação Funchal Sempre Melhor na Assembleia Municipal do Funchal, foi o orador convidado para dinamizar a sessão. O debate temático da JSD/Madeira decorreu no Mercado dos Lavradores, reunindo jovens militantes e simpatizantes num ambiente aberto e participativo.

Segundo nota à imprensa, esta iniciativa da Academia Política subdividiu-se em três áreas previamente escolhidas pelos participantes. Num primeiro momento, João Paulo Marques e os grupos de trabalho abordaram o impacto que a segunda volta das Eleições Presidenciais pode gerar no panorama político nacional. Seguiram-se os temas 'Relações República vs Regiões Autónomas' e 'Aprofundamento da Autonomia Política'. A propósito deste último, João Paulo Marques afirmou que “para alcançar a Autonomia plena que a Madeira ambiciona será imprescindível a realização de uma revisão constitucional, seguida das revisões do Estatuto Político-Administrativo e da Lei das Finanças Regionais”.

A extinção do cargo de Representante da República, o posicionamento da Madeira enquanto Região Ultraperiférica e o método de eleição de deputados das Regiões Autónomas ao Parlamento Europeu, entre outros, foram também assuntos que não fugiram à Academia Política da JSD/Madeira.

Para Ricardo Freitas, vice-presidente da estrutura e coordenador da Academia Política da JSD/Madeira, a iniciativa “voltou a cumprir o objectivo de proporcionar momentos de formação política, de desenvolvimento do pensamento crítico e de trabalho em equipa”. O jovem dirigente social-democrata é perentório na identificação de dois vectores fundamentais à identidade desta Academia Política. “As actividades têm sido planeadas tendo em consideração a actualidade política e, sempre que possível, o carácter prático das mesmas. Acreditamos que esse binómio é favorável à assimilação de conceitos e à compreensão do funcionamento dos órgãos e instituições da Região e do País.”

Quanto à sessão de ontem, Ricardo Freitas conclui reforçando “a pertinência de reflectir acerca das implicações que o acto eleitoral do próximo domingo poderá vir a ter na estabilidade democrática futura da Madeira e de Portugal”.