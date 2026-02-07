Rios continuam a ser maior preocupação

O comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, alertou hoje para a situação dos rios, que continuam a ser a maior preocupação em relação ao mau tempo que se faz sentir no país.

Num balanço feito ao fim da tarde, o responsável disse que o plano de cheias no rio Tejo se mantém no nível mais elevado e explicou que os rios com maior risco de inundação são o Mondego, o Tejo, o Sorraia e o Sado.

Com risco também de inundação, mas não significativo, continuam os rios Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana.

Ou seja, disse, de norte a sul há um potencial elevado de inundações, pelo que é preciso muito cuidado e atenção.

O mau tempo das últimas semanas já provocou pelo menos 1.163 deslocados, a maior parte dos casos relacionados com derrocadas, segundo o balanço de Mário Silvestre.

A estes números falta ainda juntar ocorrências mais recentes, que envolveram várias habitações e provocaram dezenas de pessoas deslocadas.

Na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras (distrito de Lisboa), o responsável alertou para os efeitos ainda em curso da depressão Marta, especialmente nos distritos mais no norte do continente.

Mário Silvestre lembrou que estão sete planos distritais ativados e 92 municipais, e há 17 situações de alerta.