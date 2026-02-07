Árbitros e observadores em formação no Funchal

A Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia acolheu, hoje, a 2.ª Acção de Reciclagem e Avaliação da época, promovida pelo Conselho de Arbitragem da AF Madeira em articulação com a Comissão de Apoio Técnico. Esta formação combinou provas físicas, realizadas no Campo de Futebol do Ribeiro Real, sessões formativas e avaliações teóricas, no referido estabelecimento de ensino.

Nesta acção participaram dirigentes e responsáveis da arbitragem regional, bem como técnicos encarregues pela formação e acompanhamento dos árbitros e árbitras madeirenses. Nelson Carvalho, vice-presidente, foi o representante da direcção da AF Madeira na sessão de encerramento.

Segundo explica nota à imprensa, o objectivo passa por "aferir competências físicas e técnicas, reforçar o acompanhamento pedagógico e promover o respectivo desenvolvimento dos(as) intervenientes". O presidente do Conselho de Arbitragem da AF Madeira, Roberto Santos, sublinha que "estas iniciativas são fundamentais para a manutenção de elevados padrões de desempenho e para a qualificação sustentada da arbitragem regional, que a cada momento demonstra o seu crescimento, afirmação e responsabilidade no desenvolvimento do futebol madeirense".