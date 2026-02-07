Peugeot 205 ‘Le Nomad’ já está na estrada

A dupla madeirense Gonçalo e Nélson Rodrigues partiu, ontem, para Algeciras, em Espanha, a última etapa em solo europeu antes da partida do primeiro UniRaid 2026.

"Hoje, despedimo-nos de Évora e rumamos a Espanha. Depois de 3 dias com alguns imprevistos estamos prontos para percorrer os últimos quilómetros em continente Europeu", dava conta o piloto, de 28 anos, que desafiou o pai a participar numa viagem através do deserto, num carro com mais de 15 anos, para entregar bens solidários a crianças em aldeias isoladas de Marrocos.

A prova arranca precisamente, hoje, em Tânger.

Na bagagem Gonçalo e Nélson Rodrigues levam cumplicidade, espírito de aventura e mais de 40 quilos de donativos para distribuir.

Ao longo da próxima semana, o Peugeot 205 ‘Le Nomad’ - recém-transformado em obra de arte itinerante - vai atravessar o deserto, passado por locais emblemáticos, como a Cordilheira do Médio Atlas, o deserto de Erg Chebbi e a cidade imperial de Marraquexe.

Durante oito dias, entre trilhos, oueds, dunas e estradas acidentadas, os participantes seguem um percurso inspirado no Dakar, mas sem carácter competitivo formal, que combina a superação de obstáculos naturais (sem recurso a GPS ou dispositivos electrónicos) com testes de estratégia e habilidade e, sobretudo, solidariedade.

Uma aventura que o DIÁRIO continuará a acompanhar.

