Montenegro considera que "na esmagadora maioria" do país há condições para eleições

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo considera que "na esmagadora maioria do país" há condições para se realizar a segunda volta das eleições presidenciais no domingo e fez "um apelo veemente" à participação.

"Apesar do tempo que possa vir a estar no domingo, escolher o mais alto magistrado da nação e decidir o futuro de Portugal é uma tarefa, é uma honra, um dever e um direito", afirmou Luís Montenegro, apelando a algum "espírito de disponibilidade e sacrifício" dos portugueses para que não deleguem em outros a escolha que depende de cada um.

Luís Montenegro falava na residência oficial, após a reunião semanal do Conselho de Ministros, que se iniciou às 09:30 e foi a segunda desta semana concentrada na resposta às consequências do mau tempo em Portugal.

Questionado sobre a hipótese, hoje defendida pelo candidato presidencial André Ventura de adiamento das eleições, o primeiro-ministro invocou a lei para casos pontuais de "freguesias ou municípios" em que tal possa acontecer,

"Parece-me que, na grande maioria do país, na esmagadora maioria haverá condições" para se realizar a segunda volta das presidenciais, defendeu.