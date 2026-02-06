Art Center Caravel e ARTE.M iniciam estudo internacional sobre sustentabilidade na arte
Há um novo projecto Erasmus+ a ser desenvolvido na Madeira. Trata-se de um estudo internacional sobre sustentabilidade na arte, levado a cabo pelo Art Center Caravel, em colaboração com a ARTE.M – Associação Artística e Cultural da Madeira.
O objectivo, segundo a organização, é analisar até que ponto artistas e profissionais criativos conseguem integrar sustentabilidade real nas suas práticas de trabalho e estilos de vida. Este projecto insere-se numa iniciativa maior, denominada 'Art for Earth -Culture for a Green Future, que coloca a arte e a cultura no centro da transição sustentável, promovendo reflexão crítica, mudança de hábitos e ferramentas práticas para uma criação mais consciente.
A primeira fase do projeto consiste num estudo internacional sobre hábitos e práticas sustentáveis de pessoas criativas — artistas, fotógrafos, músicos, performers e profissionais culturais. O objectivo é mapear comportamentos, desafios e soluções já existentes no sector.
Nesse sentido, a comunidade criativa da Madeira é convidada a responder a um questionário disponível on-line, sendo que os resultados irão orientar as próximas fases do projecto.
As próximas etapas incluem um treino internacional na Madeira com 10 profissionais criativos; participação num eco-festival na Polónia; e criação de um e-book de ferramentas práticas com eco-práticas diárias para criadores.
"A iniciativa reforça a importância de práticas artísticas sustentáveis como contributo real para a mudança cultural e ambiental", refere o comunicado.