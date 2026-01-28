Embaixada em Moscovo divulga endereço postal para enviar cartas a Maduro

A embaixada da Venezuela na Rússia divulgou hoje um endereço para o envio de cartas ao ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e à mulher, Cilia Flores, que se encontram detidos nos Estados Unidos.

"As manifestações de solidariedade podem ser enviadas diretamente pelo correio", afirmou a embaixada num documento citado pela agência noticiosa russa TASS.

A representação diplomática forneceu igualmente os "números dos prisioneiros" - Nicolás Maduro, 00734-506 e Cilia Flores, 00735-506 -- que estão num centro de detenção de Brooklyn, em Nova Iorque.

Indicaram ainda que as cartas para Maduro e a sua mulher podem também ser enviadas para a embaixada, que as fará chegar aos destinatários.

A Rússia já tinha condenado e classificado como "ilegal" a operação militar levada a cabo pelos Estados Unidos na Venezuela a 03 de janeiro deste ano, que resultou na captura de Maduro e da mulher.

Ao mesmo tempo, as autoridades russas, incluindo o Presidente, Vladimir Putin, evitaram criticar diretamente o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, pela sua ingerência nos assuntos da Venezuela, o principal aliado do Kremlin na América Latina.