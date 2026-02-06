Organização regional de saúde emite alerta face à subida do sarampo nas Américas

A Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO, na sigla em inglês) emitiu um alerta após um aumento dos casos de sarampo no continente americano, liderado pelo México, a pouco meses do início do Mundial2026 de futebol.

O alerta de quarta-feira surge depois de o Canadá ter perdido o estatuto de país livre de sarampo, em novembro, um revés que os Estados Unidos e o México poderão em breve repetir.

Embora ambos os governos tenham solicitado uma prorrogação de dois meses para conter os respetivos surtos, a situação é complicada pela saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde (OMS), a agência-mãe da PAHO, em janeiro.

Nas primeiras três semanas de 2026, a PAHO confirmou 1.031 novos casos de sarampo em sete países --- um aumento de 43 vezes em comparação com o mesmo período do ano passado.

Embora não tenha sido reportada qualquer morte até à data, a concentração continua elevada: o México lidera com 740 casos, seguido pelos Estados Unidos com 171 e pelo Canadá com 67.

O alerta da PAHO surge após um ano de crescimento contínuo dos casos de sarampo --- o maior aumento em cinco anos --- impulsionado por um ressurgimento global e por aquilo que a agência descreve como "lacunas persistentes na imunização".

A PAHO apelou a campanhas de vacinação urgentes, destacando que 78% dos casos recentes envolveram pessoas não vacinadas.

Embora os adolescentes e jovens adultos representem o maior volume de casos, as taxas de incidência mais elevadas atingem as crianças com menos de um ano. A disparidade sublinha a necessidade crítica de reforçar a cobertura da segunda dose.

A poucos meses da 23.ª edição do Mundial de Futebol, os dados regionais são alarmantes: apenas 33% dos países do continente americano atingiram o limite de 95% para a primeira dose da vacina e uns meros 20% atingiram-no para a segunda.

O Mundial de 2026 realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

Portugal integra o Grupo K, juntamente com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do Caminho 1 do play-off intercontinental (com Jamaica, Nova Caledónia e RD Congo).

Em novembro, a OMS alertou que, embora as mortes por sarampo em todo o mundo tenham caído 88% desde 2000 graças à vacinação, os casos estão a aumentar, totalizando cerca de 11 milhões em 2024.

A organização apelou ao reforço da cobertura vacinal para evitar novos surtos.

Em 2024, 59 países relataram surtos grandes ou disruptivos de sarampo, quase o triplo do número registado em 2021 e o maior desde o início da pandemia de covid-19.

Todas as regiões, exceto o continente americano, tiveram pelo menos um país que enfrentou um grande surto em 2024. A situação mudou em 2025, com vários países das Américas a combater surtos.