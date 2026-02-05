Seguro concorda com adiamento da visita de Marcelo a Madrid e não teria ido ao Vaticano

O candidato presidencial António José Seguro concordou hoje com o adiamento da visita do Presidente da República a Madrid e afirmou que, se fosse chefe de Estado, não teria ido ao Vaticano, como fez Marcelo Rebelo de Sousa.

"Num momento em que o país vive esta situação de catástrofe, designadamente na região centro e também com as cheias no sul do país, designadamente em Alcácer e em Grândola, parece-me importante que o Presidente da República esteja no país. E portanto, parece-me bem que ele tenha adiado a ida da Espanha", afirmou, após ser questionado sobre a decisão do Presidente da República de adiar a sua visita a Madrid prevista para sexta-feira.

António José Seguro, que falava aos jornalistas depois de uma visita ao AIHub, em Lisboa, foi também questionado sobre a ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao Vaticano para se encontrar com o Papa Leão XIV, no início do mês, e respondeu que "se fosse Presidente da República, não teria ido".

O Presidente da República adiou a sua visita a Madrid prevista para sexta-feira, em decisão conjunta com o Rei de Espanha, Felipe VI, e com a concordância dos governos espanhol e português, devido à tempestade Leonardo.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, "o Presidente da República e o Rei de Espanha realizaram uma conversa telefónica e decidiram, com a concordância dos governos da Espanha e de Portugal, suspender a visita planeada para amanhã [sexta-feira], devido aos efeitos da tempestade Leonardo, e procurar uma nova data".

Na quarta-feira, fonte da Presidência da República indicou à agência Lusa que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, iria decidir hoje sobre o eventual adiamento da sua visita a Madrid, "em função da evolução da situação em Portugal e depois de uma conversa prevista com o Rei de Espanha".

As visitas de Marcelo Rebelo de Sousa ao Vaticano e a Espanha estiveram marcadas para dezembro do ano passado, mas foram adiadas depois de o Presidente da República ter sido inesperadamente operado a uma hérnia abdominal, o que o obrigou a ficar um período em recuperação.