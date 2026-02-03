Novo Renault Clio VI - Já disponível no Funchal
O novo Clio VI já chegou ao Funchal! Agenda já o seu test-drive.
Acompanhou gerações e regressa ainda mais moderno com uma nova assinatura de design e mais de 100 aplicações disponíveis com Google integrado.
Desfrute de um novo motor full hybrid E-Tech com o novo #Renault #Clio #fullhybrid #ETech com auto-recarregamento: autonomia de 1000 km*, até 80% de condução eléctrica na cidade, até 40% de economia de combustível.
*autonomia de até 1000 km, com um depósito cheio de gasolina, de acordo com o WLTP.
O seu concessionário Renault no Funchal:
AUTO ZARCO
Estrada de São João, 24 | 291 743 421 | [email protected] | www.autozarco.pt
Dias úteis: 9h00-12h30 e 14h00-19h00
Sábados: 10h00-13h00