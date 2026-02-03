Governo analisa proposta de estacionamento em Santana

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, confirmou a existência de um processo em curso entre a Câmara Municipal de Santana e o Governo Regional para a criação de um estacionamento na área situada abaixo das Queimadas.

Segundo o governante, a proposta apresentada pela autarquia já foi remetida para apreciação jurídica, estando o Executivo regional a procurar um entendimento com a Câmara de Santana que permita viabilizar a instalação da infra-estrutura.

À margem da apresentação do livro Manuel Nicolau Retratos, Eduardo Jesus adiantou que, nesta fase, ainda não estão definidos os pormenores do investimento, nomeadamente a capacidade final do estacionamento, apontada preliminarmente para cerca de 200 lugares, nem o modelo de financiamento, que poderá envolver o Governo Regional ou a autarquia.

O secretário regional esclareceu ainda que existe um estudo preliminar elaborado para a Câmara de Santana, sublinhando, contudo, que os números apresentados poderão sofrer alterações à medida que o projecto, divulgado pela RTP Madeira, evolua.