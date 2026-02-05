Costa defende que UE precisa de reforçar autonomia perante mundo em "profunda mutação"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu hoje que a Europa precisa de proteger as indústrias estratégicas e reforçar a sua autonomia perante um mundo "em profunda mutação", pedindo que se melhore o mercado único da União Europeia.

"Num mundo em profunda mutação, é mais crucial do que nunca reforçar a nossa autonomia e proteger as nossas indústrias estratégicas", afirmou o presidente do Conselho Europeu numa publicação na rede social X.

António Costa divulgou esta mensagem após um encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris, no âmbito de uma ronda com líderes europeus para preparar uma cimeira informal que irá decorrer na próxima semana num castelo histórico fora de Bruxelas, que será dedicada à competitividade.

Na publicação, António Costa frisou que o mercado único da União Europeia (UE) contém um "potencial imenso e inexplorado".

"É uma verdadeira máquina de simplificação burocrática e de mobilização de investimentos. Cabe-nos, enquanto europeus, melhorá-lo e aprofundá-lo para o valorizarmos plenamente", afirmou.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também se reuniu hoje de manhã com Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu.

Numa mensagem divulgada também na rede social X, Von der Leyen afirmou ter discutido com o Presidente francês "temas de atualidade antes da cimeira europeia da próxima semana".

"Competividade, inovação, investimentos, crescimento, emprego, defesa, segurança: é a nossa agenda comum para a independência do nosso continente", destacou a líder do executivo comunitário.

Na segunda-feira, António Costa convidou os líderes da UE para um retiro informal dedicado à competitividade, a realizar no dia 12 de fevereiro no castelo de Alden Biezen, em Bilsen, uma cidade belga a cerca de 100 quilómetros de Bruxelas.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 do bloco comunitário, incluindo o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, irão trocar ideias sobre a posição da UE "num mundo de crescente -- e nem sempre leal -- concorrência económica e desequilíbrios comerciais", em relação à redução de dependências, "nomeadamente em áreas como as matérias-primas críticas e a tecnologia", e o reforço da autonomia estratégica da Europa, segundo a carta-convite enviada por António Costa.

No retiro, participarão ainda os antigos primeiros-ministros italianos Mario Draghi e Enrico Letta - responsáveis respetivamente, por relatórios sobre os futuros da competitividade e do mercado interno da UE --, convidados para "partilharem as suas visões sobre a competitividade europeia e a forma como estas evoluíram desde a publicação dos seus dois relatórios inovadores".