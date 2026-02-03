Benfica é único invicto nos oito principais campeonatos europeus

O Benfica está a cumprir um percurso dececionante na I Liga portuguesa de futebol 2025/26, sendo terceiro, com 14 pontos 'esbanjados', mas é o único clube invicto nos campeonatos do top 8 do ranking da UEFA.

Entre os 148 participantes nos campeonatos principais de Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, França, Portugal, Países Baixos e Bélgica, só os 'encarnados' não perderam, com 13 vitórias e sete empates, após 20 jornadas, ao fim das quais estão, ainda assim, a nove pontos do FC Porto e cinco do Sporting.

Dias após o épico triunfo face ao Real Madrid, num 4-2 selado pelo guarda-redes Trubin aos 90+8 minutos, o Benfica somou a sétima igualdade na I Liga, em Tondela, mas, na segunda-feira, passou a ser o único invicto na principal prova lusa, face ao surpreendente desaire do FC Porto no reduto do Casa Pia (1-2).

O Benfica já não tem companhia em Portugal, onde o bicampeão em título Sporting também tem uma derrota, na receção ao FC Porto (1-2), logo à quarta jornada, e é igualmente caso único no top 8 do ranking da UEFA, onde, além dos dois rivais dos 'encarnados', mais quatro equipas só ostentam um desaire.

Na Serie A, o AC Milan, segundo colocado, começou com uma derrota por 2-1 na receção à Cremonese e, depois, disso, não mais perdeu, somando 13 vitórias e oito empates, para um total de 47 pontos, menos oito do que os 55 do vizinho Inter Milão.

Quanto à Bundesliga, os dois primeiros também só perderam uma vez, o Bayern Munique à 19.ª jornada, quando foi derrotado em casa pelo Augsburgo (1-2), e o Borussia Dormund à sétima, também no Allianz Arena, face aos bávaros (1-2).

O conjunto de Munique lidera a prova com mais seis pontos do que o de Dortmund, depois de perder cinco pontos nas duas últimas jornadas.

A outra equipa só com um desaire é o PSV Eindhoven, que lidera a Eredevisie com 56 pontos -- mais 17 do que o Feyenoord -, depois de 18 triunfos, dois empates e a derrota, logo à quarta jornada, na receção ao Telstar (0-2), atual 18.º e último colocado.

Nos outros países do top 8 da UEFA, os clubes com menos derrotas são o Paris Saint-Germain (duas, em França), o Real Madrid (duas, em Espanha), o Union Saint-Gilloise (duas, na Bélgica) e o Arsenal (três, em Inglaterra).

Se a pesquisa for alargada ao top 10 europeu, duas equipas partilham o estatuto com o Benfica, o Fenerbahçe, na Turquia (nono do ranking), e o Slavia Praga, na República Checa (10.º), que, como os 'encarnados', também somam 13 vitórias e sete empates.