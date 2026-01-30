Parlamento aprova suspensão da comissão do INEM durante presidenciais

O parlamento decidiu por unanimidade hoje suspender os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) durante a próxima semana, devido à segunda volta das eleições presidenciais.

A iniciativa partiu do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e justifica-se pela realização da segunda volta das eleições presidenciais.

Na quarta-feira, a comissão parlamentar de inquérito (CPI) já havia aprovado suspensão dos trabalhos, entre 2 e 6 de fevereiro, por unanimidade.

Esta é a terceira suspensão dos trabalhos da CPI, após as pausas motivadas pelo período de Natal e Ano Novo e pela primeira volta das eleições presidenciais, ocorridas entre 19 de dezembro e 6 de janeiro e entre 12 e 16 de janeiro, respetivamente.

Composta por 24 deputados e com 90 dias para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras relativas à atual situação INEM, a CPI foi aprovada em julho do ano passado por proposta da IL.

O foco inclui a atuação do INEM durante a greve do final de outubro e início de novembro de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.