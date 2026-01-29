Polónia impõe restrições no espaço aéreo pela presença de balões da Bielorrússia

O comando operacional das Forças Armadas polacas impôs hoje restrições ao espaço aéreo do país devido à detecção de "objetos voadores provenientes da Bielorrússia", que podem servir para "táticas de guerra híbrida".

Segundo um comunicado, durante a noite de quarta-feira e madrugada de hoje, os radares militares de Podlaquia (leste) rastrearam vários aparelhos voadores que, pela sua velocidade e dimensão, podiam ser balões lançados da Bielorrússia, arrastados pelo vento.

A utilização de balões como os que servem para medições atmosféricas no contrabando de tabaco, precisamente com origem bielorrussa, tem sido denunciada pelas autoridades polacas.

As Forças Armadas da Polónia ressalvaram que "não há perigo imediato para a segurança do espaço aéreo", mas decidiram limitar a circulação de aeronaves civis na zona leste.

O comando operacional militar da Polónia garantiu que "a situação está constantemente a ser monitorizada, com todos os dispositivos em prontidão".