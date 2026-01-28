Deputados do PS criticam mudanças no Subsídio Social de Mobilidade

Os deputados do Partido Socialista Emanuel Câmara e Carlos Pereira criticaram. esta quarta-feira, as alterações introduzidas pelo Governo da República ao Subsídio Social de Mobilidade, considerando que as mudanças promovidas pelo Governo da AD "agravaram significativamente a vida dos cidadãos, criando mais burocracia, novas exigências e, simultaneamente, menos apoio efectivo."

As críticas foram dirigidas à ANAC e ao Governo Regional da Madeira, representado pelo secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, no âmbito de uma audição realizada na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Para os deputados socialistas, o impacto das alterações é claro e "teria sido preferível que o Governo da República não tivesse mexido no regime, porque interveio e conseguiu torná-lo pior", segundo lê-se na nota de imprensa remetida.

De acordo com o comunicado, Emanuel Câmara questionou directamente o secretário regional sobre a participação do Governo Regional no grupo de trabalho que preparou as alterações ao regime, procurando saber se a Região teve oportunidade de alertar para os problemas que estavam a ser criados.

O deputado afirmou que "se o Governo Regional participou e nada conseguiu alterar, então o Governo de Luís Montenegro não é digno de confiança e o Governo Regional demonstra não ter qualquer peso político junto da República”.

Em resposta, Eduardo Jesus referiu que caberá agora à Assembleia da República proceder à correcção dos aspectos negativos do regime, adiantando que o novo modelo de “max fare” deverá entrar em vigor dentro de alguns meses.

Contudo, segundo os deputados do PS, o governante "não explicou como será concretamente implementado esse modelo, nem como serão garantidos os direitos dos madeirenses e porto-santenses até lá."

Segundo a nota, Carlos Pereira recordou que o próprio secretário regional teria solicitado anteriormente o apoio dos deputados do PS na Assembleia da República para corrigir "as maldades criadas por estas alterações, mas que agora tenta convencer os madeirenses de que se pode confiar num Governo liderado por Luís Montenegro, que promete novas soluções “daqui a uns meses” assegurando que teremos um modelo com pagamento apenas da tarifa líquida"

Na ocasião, os dois deputados lembraram que, durante os oito anos de governação do Partido Socialista, "nunca foram adoptadas medidas que prejudicassem os madeirenses em matéria de mobilidade. Em contraste, a AD começa o ano com decisões que penalizam a Região e criam dificuldades acrescidas às famílias e aos estudantes."