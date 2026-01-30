JPP repudia "destrato reiterado" aos profissionais de saúde

O Grupo Parlamentar do JPP (JPP) vem repudiar a "situação de exaustão e o destrato" a que o Serviço de Saúde da Região (SESARAM) tem vindo a submeter "de forma reiterada" os enfermeiros do Serviço de Urgência e manifestar "profunda solidariedade para com estes profissionais de saúde".

"Um conjunto alargado de enfermeiros apresentou declarações de escusa de responsabilidade, para sua protecção e dos doentes, devido à falta de condições para assegurar cuidados de saúde em conformidade com as melhores práticas e a deontologia profissional, carência de recursos humanos e cansaço extremo devido ao recurso permanente a horas de trabalho suplementar", explica o deputado do JPP, Alfredo Gouveia, que esta sexta-feira conversou com diversos profissionais de saúde.

O parlamentar descreve a situação como "lamentável" e acrescenta que o que se passa no Serviço de Urgência "é o espelho claro de um Serviço de Saúde sem planeamento, desorganizado, com uma gestão incompetente, com impacto direto na qualidade dos cuidados de saúde que são prestados à população, mas nem os próprios profissionais de saúde são poupados a tanto amadorismo".

Alfredo Gouveia refere que para além da situação de "exaustão", o SESARAM "ainda sujeita médicos, enfermeiros e auxiliares de acção médica a trabalho suplementar que está por pagar há três anos".

"Uma vergonha, que mostra bem a 'navegação à vista' que vai na saúde", sublinha o deputado. "E quando no Parlamento, órgão com responsabilidades na fiscalização do Governo a questão da dívida foi colocada pelo secretário-geral do JPP directamente à secretária da Saúde, na passada quarta-feira, a resposta que deu revela a desconsideração pelos profissionais de saúde, ao afirmar que não ia abordar o problema ali".

Alfredo Gouveia conclui com um apelo: "É altura deste Governo PDS/CDS governar e trabalhar, pagar o que deve tratar com respeito a reconhecida competência e entrega dos profissionais de saúde, abrir concursos para colmatar a falta de enfermeiros e médicos, assumir um compromisso sério com a valorização das carreiras".