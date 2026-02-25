Administração Trump processa universidade UCLA por manifestações contra Israel

A administração Trump apresentou hoje uma queixa contra a universidade pública da Califórnia por ter permitido aquilo que considerou como comportamentos discriminatórios e um ambiente "hostil" para estudantes e funcionários judeus e israelitas nas manifestações pró-palestinianas em 2024.

Na queixa são particularmente visados os protestos no campus de Los Angeles (UCLA), o maior dos dez geridos pelo sistema universitário público da Califórnia.

O presidente norte-americano, Donald Trump, lançou uma ofensiva contra as grandes universidades americanas, acusando-as de deixarem os movimentos de apoio aos palestinianos atuar livremente nos seus campus, perante a ofensiva israelita na Faixa de Gaza, o que comparou a manifestações de antissemitismo.

"Com base nas nossas investigações, os administradores da UCLA estão acusados de terem deixado prosperar um antissemitismo violento no campus, prejudicando tanto os estudantes como o pessoal", comentou, num comunicado, a ministra da Justiça, Pam Bondi.

Na sua queixa, o ministério pede à justiça para obrigar a rede da universidade pública da Califórnia (UC) para remediar estas alegadas faltas aos seus deveres e indemnizar financeiramente as pessoas prejudicadas.

Em agosto, a UC tinha anunciado que o governo americano lhe reclamava uma multa monstruosa de mil milhões de dólares (cerca de 850 milhões de euros), devido às manifestações pró Palestina de 2024.

A rede gerida pela UC, situada no estado mais populoso e mais rico do país, é considerada o melhor do sistema de ensino superior público nos Estados Unidos, onde as prestigiadas universidades privadas praticam preços proibitivos.