Autarquia de São Vicente reforça apoio a instituições do concelho

A Câmara Municipal de São Vicente anunciou, hoje, que vai celebrar protocolos e contratos-programa com diversas instituições locais. A cerimónia de assinatura está marcada para o próximo dia 16 de Março, pelas 10 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Com esta iniciativa, a autarquia pretende reforçar o apoio ao movimento associativo e contribuir para "o desenvolvimento sustentado do concelho de São Vicente", refere o executivo em comunicado de imprensa.

A formalização dos apoios será conduzida pelo presidente da autarquia, José Carlos Gonçalves, no âmbito da atribuição de apoio financeiro destinado ao desenvolvimento das actividades regulares das entidades, bem como à concretização de iniciativas de interesse social, cultural, recreativo e desportivo no concelho.

Estes protocolos e contratos-programa abrangem: a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, o Grupo Coral de São Vicente, as Casas do Povo da Boaventura, de São Vicente e da Ponta Delgada, a Associação Desportiva e Recreativa da Ponta Delgada, o Valour Futebol Clube – Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Rosário, o Clube Naval de São Vicente, a Associação de Tiro e Caça de São Vicente, a Associação Cultural e Desportiva de São Vicente, a ADENORMA – Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira, a Associação de Solidariedade Social Crescer sem Risco, o Centro Social e Paroquial do Bom Jesus da Ponta Delgada e o Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente.