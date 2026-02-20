Gasolina mais cara e gasóleos mais baratos na próxima semana na Madeira

Os preços dos combustíveis sujeitos a fixação administrativa de máximos, vão ter comportamento diversos na próxima semana. A gasolina de 95 acotanas vai aumentar um cêntimo por litro e os gasóleos rodoviário e colorido e marcado vão baixar menos de meio cêntimo (0,3).

Assim, a gasolina de 95 octanas vai passar dos actuais 1,552 euros para 1,562 euros.

O gasóleo rodoviário, que custa actualmente 1,466 euros por litro vai passar para 1,463 euros.

Idêntino movimento terá o gasóleo colorido e marcado, que passará dos actuais 0,985 euros para 0,982 euros.

Como habitualmente, os novos preços máximos entram em vigor às zero horas de segunda-feira, dia 23 de Fevereiro.