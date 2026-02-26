Soluções de higiene e bem-estar para eventos na Casa Santo António

A Casa Santo António providencia modelos de sanitários portáteis, preparados para responder às demandas dos locais com ou sem ligações às redes de água e saneamento.

As casas de banho portáteis são extremamente versáteis e podem ser utilizadas numa variedade de contextos, incluindo eventos desportivos, casamentos ao ar livre, feiras, locais de construção e áreas de camping. São a escolha perfeita para garantir que os teus convidados, funcionários ou clientes tenham acesso a instalações sanitárias limpas e seguras, independentemente da localização.

Com dimensões adaptadas à passagem por portas, rodas e pegas integradas para movimentação, são extremamente fáceis de posicionar em qualquer terreno. Além do mais, dispõem de sistema de fecho que garante segurança e privacidade.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931.

