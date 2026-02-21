Donald Trump faz apelo a Cristiano Ronaldo: “precisamos de ti na América”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou, este sábado, um vídeo na rede social TikTok, com uma mensagem, directa para Cristiano Ronaldo. O presidente americano diz ao capitão da selecção portuguesa que o quer nos Estados Unidos da América (EUA).

“Ronaldo, és o melhor de todos os tempos. Precisamos de ti, na América. Põe-te a mexer já. Precisamos de ti, rapidamente”, ouve-se Donald Trump a afirmar no vídeo publicado na conta oficial do TikTok.