"Não podemos confiar cegamente na inteligência artificial", alerta subdirector do DIÁRIO

As comemorações do Dia Mundial da Rádio – 2026, assinaladas neste 13 de Fevereiro, têm como tema proposto pela UNESCO ‘A Rádio e a Inteligência Artificial’, desafiando escolas e profissionais da comunicação a reflectirem sobre o impacto das novas tecnologias no presente e no futuro da rádio.

Durante a participação da EBS da Calheta, neste Dia Mundial da Rádio, com uma entrevista ao professor Samuel Mateus, falou-se sobre os vários instrumentos de criatividade que estão ao dispor dos alunos. "A criatividade genuína exige reflexão crítica", assumiu o professor, sublinhado que é este campo que ainda não compete às ferramentas tecnológicas e de inteligência artificial.

O docente alertou ainda para as informações geradas por IA e o facto de estas obrigarem a cautela por parte de quem as utiliza e apreende.

Seguiu-se a EBS da Ponta do Sol com uma conversa com o professor Fernando Pinho, coordenador do projecto de Inteligência Artificial naquela escola, cujo um dos objectivos passa por promover a literacia digital.

O docente disse que a inteligência artificial é algo indissociável do ensino actual. "A esmagadora maioria dos alunos utilizam a IA", mas em relação aos professores há "algum cepticismo" em relação a esta utilização das novas tecnologias.

Quase na recta final desta emissão especial, coube à EBS Padre Manuel Álvares, da Ribeira Brava, entrevistar Roberto Ferreira, subdirector do DIÁRIO, sobre a forma como este órgão de comunicação social tem integrado a inteligência artificial na vertente editorial. "A Inteligência Artificial não é voz, para a rádio, nem é assinatura, no caso da imprensa escrita", observou, dizendo que ainda que não possamos "passar ao lado desta autêntica revolução", o jornalista não pode esquecer o seu código deontológico.

Neste momento, o Diário de Notícias da Madeira já utiliza várias ferramentas de inteligência artificial, sempre com utilização criteriosa.